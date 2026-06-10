Un arbitro somalo è stato espulso negli Stati Uniti dopo essere stato accusato di avere legami con gruppi terroristici. Le autorità americane hanno respinto una certificazione FIFA che attestava la sua idoneità. Durante undici ore di interrogatorio, l’arbitro ha presentato alcune prove, ma nessuna è stata resa pubblica. La decisione di espulsione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle prove o sui motivi specifici dell’accusa.

? Punti chiave? In Breve L’espulsione di Omar Artan dagli Stati Uniti rivela tensioni tra sicurezza nazionale e sport internazionale. L’arbitro somalo Omar Artan è stato respinto alla frontiera statunitense dopo un interrogatorio di 11 ore che ha portato alla sua espulsione immediata dal territorio americano. Il funzionario incaricato di gestire le questioni sui visti ha riferito che il diniego è avvenuto a causa di presunte associazioni con membri di organizzazioni terroristiche. Questo evento mette in luce una frattura profonda tra le procedure di sicurezza degli Stati Uniti e la partecipazione di professionisti ai Mondiali di calcio del 2026. L’episodio si è scatenato dopo che le autorità di Miami avevano inizialmente giustificato il blocco con problemi di verifica documentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: espulso l’arbitro somalo per presunte legami terroristici

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Gli Stati Uniti hanno confermato di aver respinto Artan a causa di legami con sospetti membri di organizzazioni terroristiche. x.com

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