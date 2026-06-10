Mondiali la Casa Bianca | L’arbitro somalo Artan aveva legami con sospetti terroristi
L’arbitro somalo Artan, previsto per i Mondiali, non è stato ammesso negli Stati Uniti. La Casa Bianca ha dichiarato che aveva legami con sospetti terroristi, motivo per cui gli è stato impedito l’ingresso. Non parteciperà alla competizione internazionale.
Avrebbe dovuto arbitrare ai Mondiali, non potrà farlo. Il caso dell’arbitro somalo Artan cui non è stato consentito l’ingresso negli Stati Uniti per partecipare al Mondiale di calcio. The Athletic sta seguendo la vicenda e ha interpellato la Casa Bianca. Scrive Athletic che l’amministrazione Trump ha affermato che all’arbitro Fifa Omar Abdulkadir Artan è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti a causa di “legami con presunti membri di organizzazioni terroristiche”. L’arbitro era uno dei 52 ufficiali di gara selezionati dalla Fifa per arbitrare ai Mondiali. Lui ha dichiarato di aver i documenti in regola e di essere stato interrogato per oltre undici ore dai funzionari della dogana all’aeroporto di Miami prima di essere trattenuto in una cella di detenzione e poi rispedito a Istanbul da dove era partito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Somali World Cup referee Omar Artan receives warm welcome home after being denied entry to US
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