Un arbitro somalo è stato espulso dagli Stati Uniti dopo essere stato accusato di collegamenti con gruppi terroristici. Le autorità hanno chiarito i motivi dell'espulsione, che riguardano sospetti di coinvolgimento in attività legate al terrorismo. La vicenda ha attirato l'attenzione pubblica e mediatica, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle prove o le prove specifiche a carico dell’arbitro. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

Chiarezza è stata fatta. Se per quasi due giorni non si erano capiti i reali motivi per l’espulsione dagli Stati Uniti dell’arbitro somalo, Omar Artan, che avrebbe dovuto prendere parte ai Mondiali di Calcio, nelle ultime ore si è saputa la verità: un funzionario americano ha dichiarato che il suo ingresso è stato rifiutato a causa della sua "associazione con presunti membri di organizzazioni terroristiche". Il funzionario ha parlato a condizione di anonimato per discutere di una questione tutelata dalle lla privacy relative ai visti. “Ingresso negato per ottimi motivi”. Nelle ultime ore ha parlato all’emittente americana Espn anche Andrew Giuliani, direttore esecutivo della task force della Casa Bianca sulla Fifa, affermando che ad Artan è stato negato l'ingresso per "ottimi motivi", ma rifiutandosi di fornire ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Collegato ai terroristi”. Le accuse all’arbitro somalo espulso dagli Stati Uniti

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