L’editore di La7, testimoniando al processo contro Salvatore Baiardo, ha spiegato i motivi per i quali il programma Non è l’arena ha chiuso i battenti. Il motivo, secondo quanto dichiarato, era prettamente economico: gli ascolti erano in calo e non piaceva ai pubblicitari. Era il programma più costoso di La7 e non stava andando bene, così non mandando in onda le ultime puntate del 2023 hanno risparmiato un totale di 1,4 milioni di euro. La chiusura di Non è l'arena: motivi La ricostruzione alternativa Il contratto di Giletti La pressione dei fratelli Berlusconi La chiusura di Non è l’arena: motivi Urbano Cairo, editore di La7, ha spiegato dopo anni il motivo della chiusura del programma Non è l’arena. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Urbano Cairo contro Massimo Giletti al processo Baiardo, "Non è l'Arena chiuso perché era il più costoso"

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Processo Baiardo: Ministro Mazzi ricorda di aver detto a Giletti che era andato su mondi scivolosi

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