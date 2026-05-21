Durante il processo, il testimone ha riferito di aver riconosciuto una fotografia che gli era stata mostrata. La foto, che appariva scolorita, raffigurava un giovane uomo con indosso un maglione blu e un’altra figura, identificata come il generale Francesco Delfino. Inoltre, il testimone ha dichiarato di aver riconosciuto una personalità politica nota, in modo chiaro e immediato. La testimonianza si è concentrata sulla descrizione dell’immagine e sui dettagli riconosciuti.

“ Salvatore Baiardo estrasse dalla giacca una foto scolorita: riconobbi un giovane Silvio Berlusconi in maglione blu e il generale Francesco Delfino. Erano seduti al tavolino di un bar in piazza sul lago d’Orta insieme a un giovane sconosciuto. Baiardo mi rivelò che era Giuseppe Graviano “. A parlare nell’aula 28 del tribunale di Firenze è Massimo Giletti. Il giornalista e conduttore televisivo ha testimoniato al processo contro Salvatore Baiardo: l’ex gelataio di Omegna, già condannato per favoreggiamento dei boss mafiosi Graviano (da lui aiutati nella latitanza negli anni ’90), è accusato di favoreggiamento aggravato a favore di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri e per la calunnia aggravata anch’essa dall’agevolazione alla mafia, ai danni di di Giletti e dell’ex sindaco di Cerasa, Giancarlo Ricca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giletti al processo contro Baiardo: “Nella foto che mi mostrò riconobbi un giovane Silvio Berlusconi in maglione blu”

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