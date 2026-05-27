In tribunale a Firenze si è tenuta oggi l’udienza del processo a Salvatore Baiardo, noto come il gelataio di Omegna e ritenuto vicino ai fratelli Graviano. Il ministro Mazzi ha testimoniato, riferendo che la trasmissione di Giletti è stata chiusa improvvisamente, senza preavviso, dall’oggi al domani. La testimonianza si inserisce nel contesto delle indagini sul ruolo di Baiardo e sui rapporti tra media e criminalità organizzata.

Firenze, 27 maggio 2026 – Oggi in aula nel Tribunale di Firenze il processo a Salvatore Baiardo, il gelataio di Omegna, fiancheggiatore dei fratelli Graviano. Baiardo, già condannato per l’aiuto fornito alla latitanza del boss di Cosa nostra Giuseppe Graviano, è accusato di favoreggiamento personale con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e calunnia aggravata ai danni del giornalista piemontese Massimo Giletti e pure dell'ex sindaco di Cerasa (Verbano-Cusio-Ossola), Giancarlo Ricca. Durante l’udienza è intervenuto come testimone il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, amico ed ex manager del conduttore tv: “Non era mai accaduto che una trasmissione fosse interrotta dall'oggi al domani”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Processo Baiardo, il ministro Mazzi testimone: “Trasmissione di Giletti chiusa dall’oggi al domani”

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