Uomini e Donne Cristina Tenuta | i ritocchi estetici e le parole inaspettate su Gloria Nicoletti

Cristina Tenuta, tornata a Uomini e Donne nella stagione 2025-2026, ha parlato dei suoi interventi estetici e ha commentato le parole di Gloria Nicoletti. La donna ha condiviso una nuova consapevolezza riguardo alle sue esperienze passate.

Cristina Tenuta, tornata a Uomini e Donne nella stagione 2025-2026, ha rivelato il suo punto di vista su Gloria Nicoletti, esprimendo una nuova consapevolezza rispetto alle sue esperienze passate. Rientrata nel Trono Over, Cristina ha raccontato come la perdita del padre l’abbia spinta a vivere le relazioni in modo meno impulsivo e più maturo, portandola a riflettere su ciò che desidera davvero. Uomini e Donne, Cristiana Anania in lacrime sui social: l’annuncio dell’ex tronista Il rientro di Cristina Tenuta al Trono Over. Il ritorno di Cristina Tenuta nel Trono Over ha sorpreso molti, dato che inizialmente non pensava di tornare. La dama ha spiegato che il suo rientro è stato inaspettato, ma ha deciso di dare una chance dopo aver visto Marco Gaggini, sentendosi attratta da lui. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Anticipazioni Uomini e donne: Cristina Tenuta e Sebastiano Mignosa nel mirino del gossip

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