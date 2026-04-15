Durante la registrazione del 15 aprile di Uomini e Donne, nel segmento dedicato al Trono Over, si sono verificati momenti di grande tensione in studio. Gloria Nicoletti è stata protagonista di un acceso scontro con un'altra partecipante, Cristina, che ha portato a un confronto molto acceso. Non sono stati riferiti ulteriori dettagli sulle cause di questa discussione o sulle conseguenze future.

Registrazione 15 aprile: Gloria volta pagina, ma scoppia il caos in studio. Nel corso della registrazione del Trono Over di Uomini e Donne del 15 aprile, Gloria Nicoletti è finita al centro di uno dei momenti più tesi della puntata. Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la dama ha raccontato di aver iniziato una nuova frequentazione, descrivendo sensazioni positive e confermando anche un bacio con il cavaliere. Un racconto che sembrava procedere senza scosse, almeno fino all’intervento di Cristina Tenuta. “Troppo veloce”: Cristina attacca e parte la lite. È proprio Cristina a rompere l’equilibrio, mettendo in discussione il comportamento di Gloria.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, Gloria Nicoletti nel mirino: scontro durissimo con Cristina in studio

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