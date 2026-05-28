Corsi di perfezionamento per docenti | l’offerta dell’Università Link tra formazione punteggio e flessibilità

L'Università Link offre corsi di perfezionamento destinati ai docenti, con un focus su formazione, punteggio e flessibilità. La proposta include programmi che consentono di aggiornare le competenze e incrementare il punteggio nelle graduatorie. I corsi sono strutturati per adattarsi alle esigenze del personale scolastico, con modalità che prevedono anche l'apprendimento a distanza. La durata e i contenuti variano in base al percorso scelto, con l'obiettivo di migliorare le qualifiche professionali degli insegnanti.

I corsi di perfezionamento dell’università Link affrontano tematiche trasversali e centrali per il mondo della scuola, tra cui la legislazione scolastica, le metodologie didattiche innovative, l’integrazione e l’inclusione, la centralità della figura del docente nella scuola contemporanea e il ruolo sempre più rilevante del docente di sostegno. Contenuti attuali, spendibili nella pratica quotidiana e coerenti con le sfide educative del sistema scolastico italiano. Si tratta quindi di un’opportunità formativa inclusiva, pensata non solo per chi è già in ruolo, ma anche per chi sta costruendo il proprio percorso professionale nella scuola. I corsi di perfezionamento Link conferiscono punteggio nelle GPS, rappresentando una scelta strategica per chi desidera migliorare il proprio posizionamento e aumentare le possibilità di incarico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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