Inchiesta corsi di formazione | irrevocabili tre sentenze assolutorie Lucia Catalano è innocente

In un caso giudiziario che si è protratto per alcuni mesi, tre sentenze definitive hanno stabilito l’innocenza di Lucia Catalano riguardo alle accuse legate ai corsi di formazione organizzati dalla società CS Consulting Group. Tutte le decisioni sono state emesse con valore irrevocabile, confermando che Catalano non ha commesso i reati contestati. Le sentenze hanno ribadito la sua estraneità ai gravi addebiti formulati nell’ambito dell’indagine.

Nel giro di pochi mesi tre sentenze tutte irrevocabili hanno riconosciuto la piena estraneità di Lucia Catalano ai gravi addebiti che le erano stati mossi nell’ambito dell'inchiesta relativa ai corsi di formazione erogati dalla CS Consulting Group s.r.l. in collaborazione con il consorzio.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Omicidio di Lucia Salcone a San Severo, Ciro Caliendo nega di aver inscenato l'incidente: "Sono innocente"Ciro Caliendo, l’imprenditore di San Severo (Foggia) arrestato cin l’accusa dell’omicidio premeditato della moglie Lucia Salcone, ha ribadito la sua... Formazione professionale, al via i corsi di orientamentoLa nuova stagione della formazione professionale si è aperta con l’inizio dell’anno, all’insegna di una serie di corsi che sta incontrando buoni...