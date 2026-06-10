Università lezione di Marta Cartabia alla Scuola Sant' Anna di Pisa

Oltre duecento studenti hanno assistito a una lezione sulla storia della Repubblica Italiana, tenuta dalla ex presidente della Corte Costituzionale, presso l’Aula Magna di una scuola superiore a Pisa. La docente ha parlato degli 80 anni della Repubblica Italiana durante l’appuntamento di mercoledì 10 giugno. La discussione si è concentrata sui principali eventi e sui cambiamenti avvenuti in questo arco di tempo.

Pisa, 10 giu. - (Adnkronos) - Più di duecento studentesse e studenti hanno partecipato alla lezione della professoressa Marta Cartabia sugli 80 anni della Repubblica Italiana, che si è svolta oggi, mercoledì 10 giugno, presso l'Aula Magna della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. L'iniziativa rientra nell'ambito del programma del tirocinio residenziale del progetto Me.Mo. (Merito e Mobilità Sociale), il programma di Orientamento rivolto a studentesse e studenti al quarto anno delle scuole superiori, selezionati in base al merito e alla provenienza da contesti di possibile fragilità economica e sociale. Nel suo intervento Marta Cartabia, professoressa di Diritto Costituzionale presso l'Università Bocconi di Milano, già Mministro della Giustizia del governo Draghi, ha incontrato le studentesse e gli studenti di Me. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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