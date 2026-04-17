Ricerca | Università e Scuola Sant' Anna svelano un meccanismo vitale contro la carenza di ossigeno

Una ricerca condotta da un'università e dalla Scuola Sant'Anna ha identificato una proteina che funge da interruttore per la sopravvivenza in condizioni di carenza di ossigeno. Lo studio rivela che questo meccanismo, presente sia in piante che negli esseri umani, permette di regolare le funzioni vitali quando i livelli di ossigeno si abbassano. I risultati contribuiscono a comprendere meglio come organismi diversi affrontano situazioni di ipossia.

Una singola proteina agisce come un vero e proprio ‘interruttore’ della sopravvivenza quando l’ossigeno viene a mancare, e il meccanismo è comune a piante animali, esseri umani compresi. E' questa la scoperta al centro di uno studio internazionale pubblicato su PNAS che coinvolge l’Università di.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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