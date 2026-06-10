Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha presentato un piano per integrare l'intelligenza artificiale nella formazione e nella ricerca universitaria. Il progetto prevede modifiche ai percorsi di carriera dei docenti e la creazione di nuovi laboratori dedicati alla sperimentazione dell'AI a livello nazionale. Sono previste risorse per potenziare le infrastrutture e favorire la collaborazione tra università e centri di ricerca. Il piano mira a sviluppare competenze nel settore e a rafforzare la ricerca sull'intelligenza artificiale.

? Punti chiave? In Breve Il MUR introduce norme per l’intelligenza artificiale nel sistema dell’istruzione superiore. Il Ministero dell’Università e della Ricerca sta per implementare tre nuovi articoli di un decreto legislativo per adeguare la normativa italiana all’AI Act europeo. Questa manovra mira a trasformare il sistema accademico in un pilastro fondamentale per lo sviluppo di un’intelligenza artificiale guidata dall’uomo e orientata al bene comune. Le nuove disposizioni non si limitano alla teoria, ma pongono le basi per un’innovazione tecnologica che mantenga sempre la supervisione umana e risponda agli interessi delle persone. Il piano ministeriale si muove su due direttrici principali. Da un lato, si punta a rafforzare le competenze e la formazione specifica sul tema. Dall’altro, l’obiettivo è valorizzare la ricerca, il trasferimento tecnologico e la sperimentazione pratica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Università e AI: il piano del MUR per la formazione e la ricerca

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Da MUR, Università, Confartigianato nasce la prima Laurea per manager dellartigianato e Pmi

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