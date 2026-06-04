L’Università di Bergamo sopra la media nazionale per qualità della ricerca e formazione dottorale

L’Università di Bergamo si colloca sopra la media nazionale nella valutazione della qualità della ricerca e della formazione dottorale secondo i risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2020-2024. La valutazione analizza vari aspetti delle attività accademiche e di ricerca dell’ateneo, evidenziando performance superiori alla media italiana. La VQR rappresenta il principale strumento di valutazione del sistema universitario, con dati raccolti e analizzati da enti preposti.

Bergamo. I risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2020-2024, il principale esercizio nazionale promosso dall’ ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, confermano la qualità dell’attività scientifica e della formazione alla ricerca dell’Università degli studi di Bergamo. L’Ateneo orobico ha partecipato all’esercizio con 1.275 prodotti della ricerca, 192 prodotti valutati nell’ambito della formazione dottorale, 5 casi di valorizzazione delle conoscenze e 9 progetti competitivi internazionali finanziati. Complessivamente, circa il 70% dei prodotti della ricerca conferiti da UniBg è stato valutato nelle classi più elevate, ottenendo un giudizio di qualità “eccellente” o “eccezionale”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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