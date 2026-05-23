SpaceX ha effettuato un lancio di prova della sua Starship più grande e potente, destinata a portare gli astronauti sulla Luna. Dopo il volo, il veicolo ha effettuato l’ammaraggio nell’Oceano Indiano, ma subito dopo si è verificata un’esplosione improvvisa. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni collaterali. La missione aveva come obiettivo testare le capacità di volo e atterraggio del nuovo modello.

SpaceX ha lanciato la sua Starship più grande e potente mai realizzata per un volo di prova: si tratta di una versione potenziata su cui la Nasa punta per portare gli astronauti sulla Luna. Il mega-razzo riprogettato ha fatto il suo debutto due giorni dopo che il Ceo di SpaceX, Elon Musk, ha annunciato l’intenzione di quotare in borsa l’azienda. È decollato dalla punta meridionale del Texas, trasportando 20 satelliti Starlink fittizi che sono stati rilasciati a metà del volo spaziale di un’ora che si è esteso per mezzo giro del mondo. Il veicolo spaziale ha raggiunto la sua destinazione finale — l’ Oceano Indiano — nonostante alcuni problemi al motore, prima di andare in fiamme all’impatto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - SpaceX, l’ammaraggio nell’Oceano Indiano e l’improvvisa esplosione

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