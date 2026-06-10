L’Università di Milano-Bicocca ha celebrato il suo 28esimo anniversario con un evento che ha coinvolto musica e presentazioni di progetti di ricerca. La giornata ha visto la partecipazione di artisti e ricercatori, senza ulteriori dettagli su programmi specifici o interventi. La manifestazione si è svolta in un contesto di eventi pubblici, con l’obiettivo di mettere in luce le attività accademiche e culturali dell’ateneo.

L’Università di Milano-Bicocca ha festeggiato il suo 28esimo compleanno con una giornata dedicata alla musica e alla ricerca scientifica. Il titolo scelto per l’occasione, “Shaping the future – Festeggiamo chi siamo, costruiamo ciò che saremo“, ha dato il tono a un evento che ha registrato il tutto esaurito all’Auditorium “Guido Martinotti”. In mattinata, la cantautrice Arisa ha eseguito alcuni dei suoi brani più celebri e ha dialogato con il giornalista del Corriere della Sera Andrea Laffranchi. Nel pomeriggio è stato il turno di Paolo Jannacci, con il suo concerto “Piano Solo”. Entrambi i momenti sono stati introdotti dal rettore Marco Emilio Orlandi e dagli interventi di giovani professori, ricercatori e studenti. “Shaping the future perché al futuro bisogna dare forma e progettarlo.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Università, Bicocca festeggia 28 anni con Arisa e Jannacci: "Diamo forma al futuro"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, Arisa e Paolo Jannacci ai 28 anni della BicoccaDurante i festeggiamenti per il 28esimo anniversario dell’Università Milano-Bicocca, sono stati ospiti Arisa e Paolo Jannacci.

Bicocca, compleanno in musica: si esibiscono Arisa e Paolo JannacciAll'università Milano Bicocca si è svolto un evento per il suo ventottesimo compleanno, con esibizioni musicali di artisti noti.