Bicocca compleanno in musica | si esibiscono Arisa e Paolo Jannacci

Notizia in breve

All'università Milano Bicocca si è svolto un evento per il suo ventottesimo compleanno, con esibizioni musicali di artisti noti. Durante la giornata, si sono esibiti una cantante e un musicista, partecipando a un concerto organizzato per celebrare l'anniversario. L’evento ha coinvolto studenti, docenti e pubblico presente, con performance dal vivo e musica dal vivo. La manifestazione si è conclusa senza incidenti, con un pubblico che ha applaudito gli esecutori.