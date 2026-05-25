Bicocca compleanno in musica | si esibiscono Arisa e Paolo Jannacci
All'università Milano Bicocca si è svolto un evento per il suo ventottesimo compleanno, con esibizioni musicali di artisti noti. Durante la giornata, si sono esibiti una cantante e un musicista, partecipando a un concerto organizzato per celebrare l'anniversario. L’evento ha coinvolto studenti, docenti e pubblico presente, con performance dal vivo e musica dal vivo. La manifestazione si è conclusa senza incidenti, con un pubblico che ha applaudito gli esecutori.
Milano, 25 maggio 2026 – Musica, maestro! Ma anche musica, professori! L’università Milano Bicocca festeggia il suo ventottesimo compleanno an che nel segno delle sette note. Mercoledì 10 giugno l’ateneo offre alla comunità e alla cittadinanza due momenti di musica, con i cantanti Arisa e Paolo Jannacci, e di ricerca scientifica, dal titolo "Shaping the future - Festeggiamo chi siamo, costruiamo ciò che saremo". Il programma. La giornata si svolgerà nell’Auditorium “Guido Martinotti” (Edificio U12, via Vizzola 5, Milano). Alle ore 11, Arisa – che nelle scorse settimane ha girato il video per il suo nuovo singolo “Rugiada” in Villa Arconati – interpreterà suoi brani e dialogherà con il giornalista Andrea Laffranchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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