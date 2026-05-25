Durante i festeggiamenti per il 28esimo anniversario dell’Università Milano-Bicocca, sono stati ospiti Arisa e Paolo Jannacci. La cerimonia ha combinato musica e presentazioni legate alla ricerca scientifica. Entrambi gli artisti sono intervenuti in occasione dell’evento, che si è svolto con la partecipazione di studenti e docenti. La celebrazione ha avuto luogo all’interno dell’università, con momenti dedicati alle attività accademiche e culturali.

Arisa e Paolo Jannacci ospiti speciali per festeggiare il 28esimo compleanno dell’ Università Milano-Bicocca, tra musica e ricerca scientifica. Mercoledì 10 giugno, l’ateneo offre alla cittadinanza due momenti di musica, con i cantanti Arisa e Paolo Jannacci, e di ricerca scientifica, dal titolo “Shaping the future – Festeggiamo chi siamo, costruiamo ciò che saremo”. La giornata si svolgerà nell’Auditorium “Guido Martinotti” (Edificio U12, via Vizzola 5, Milano). Alle 11, l’esibizione di Arisa, che poi dialogherà con il giornalista del Corriere della Sera, Andrea Laffranchi. A seguire (ore 13, piano terra Edificio U6 Agorà, piazza dell’Ateneo Nuovo 1), è previsto un rinfresco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, Arisa e Paolo Jannacci ai 28 anni della Bicocca

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