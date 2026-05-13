Cannes apre tra glamour e resistenza Jane Fonda e Gong | Unite dal linguaggio universale dell’arte

Il Festival di Cannes è iniziato con un’atmosfera di eleganza e determinazione. La cerimonia di apertura è stata caratterizzata da interventi di artisti di fama internazionale, tra cui un’attrice di ottantotto anni nota per il suo impegno sociale e un artista proveniente dall’estremo oriente. Entrambi hanno sottolineato il valore universale dell’arte, celebrando temi come il coraggio e la libertà. La serata si è svolta tra applausi e momenti di forte significato simbolico.

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