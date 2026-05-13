Cannes apre tra glamour e resistenza Jane Fonda e Gong | Unite dal linguaggio universale dell’arte
Il Festival di Cannes è iniziato con un’atmosfera di eleganza e determinazione. La cerimonia di apertura è stata caratterizzata da interventi di artisti di fama internazionale, tra cui un’attrice di ottantotto anni nota per il suo impegno sociale e un artista proveniente dall’estremo oriente. Entrambi hanno sottolineato il valore universale dell’arte, celebrando temi come il coraggio e la libertà. La serata si è svolta tra applausi e momenti di forte significato simbolico.
“Qui oggi celebriamo il coraggio, la libertà e il feroce atto della creazione!”. È stata la voce potente e decisa dell’88enne “combattente” Jane Fonda ad aprire martedì sera ufficialmente la 79ma edizione del Festival di Cannes. Sottolineando quanto sia fondamentale il cinema perché “noi qui raccontiamo storie, e questo è un gesto di resistenza, di resilienza, specie in tempi così bui come quello che stiamo vivendo”. Ad accompagnarla la grande attrice cinese Gong Li, “una dall’est, l’altra dall’ovest, ma siamo unite dal linguaggio universale dell’arte”. Due icone del grande schermo hanno dunque alzato il sipario del principale festival...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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