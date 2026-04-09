Un dialogo tra popoli | il coro multietnico Vikra interpreta i capolavori della musica diretto dal M° Petra Grassi

Un coro multietnico ha eseguito un concerto dedicato ai grandi compositori, diretto dal Maestro Petra Grassi. L’evento si è svolto nella città di Arezzo e ha visto la partecipazione di musicisti provenienti da diversi paesi, che hanno interpretato opere di Monteverdi, Schnittke e altri autori. La performance è stata caratterizzata da un repertorio vario e dalla collaborazione tra artisti di diverse origini culturali.

Arezzo, 9 aprile 2026 – I capolavori della musica, da Monteverdi a Schnittke, ai compositori di oggi, saranno protagonisti del concerto in programma sabato 11 aprile alle ore 21 presso la Chiesa di San Michele, una delle più antiche della città, situata proprio nel cuore pulsante del centro storico ad Arezzo (piazza San Michele 2). A interpretarli il Coro VIKRA, ensemble multietnico che riunisce coristi provenienti da un ampio territorio che va da Vipava al Carso, un vero dialogo tra popoli, composto da cantori sloveni e italiani provenienti da diverse città tra cui Trieste, Gorizia, Udine, Capodistria, Venezia e Lubiana. A dirigerlo il M° Petra Grassi, tra i più interessanti e premiati direttori di coro europei, che condurrà in un viaggio attraverso le sonorità fino ai linguaggi più contemporanei. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un dialogo tra popoli: il coro multietnico Vikra interpreta i capolavori della musica diretto dal M° Petra Grassi "Scenari di pace", al museo Griffo confronto tra istituzioni e consoli sul dialogo tra i popoliUn confronto sul ruolo della cultura e del dialogo tra i popoli in un momento storico segnato da nuove tensioni internazionali. Dante e Pianoforte a Villa Borletti: Dialogo inedito tra versi danteschi e musica dal vivo il 20 febbraio 2026.Dante e il Pianoforte: Villa Borletti di Origgio Sperimenta un Nuovo Dialogo tra Arte e Letteratura Villa Borletti a Origgio, in provincia di Varese,...