Civil Cybersecurity – L’innovazione tecnologica al servizio della società | il convegno all' Università di Salerno

Il convegno su Civil Cybersecurity si terrà il 4 e 5 giugno presso l’Università di Salerno.

E' in programma il 4 e il 5 giugno, “Civil Cybersecurity – L’innovazione tecnologica al servizio della società”, presso l'Università degli Studi di Salerno. Il convegno, ospitato nell'aula Cilento, rappresenta un importante appuntamento dedicato alle sfide e alle opportunità offerte dalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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