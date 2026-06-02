L’Università degli Studi di Salerno ospiterà il convegno “Civil Cybersecurity – L’innovazione tecnologica al servizio della società” il 4 e 5 giugno 2026 nell’aula... La manifestazione si concentrerà su temi legati alla sicurezza informatica e all’uso delle nuove tecnologie. Sono previsti interventi di esperti del settore e presentazioni di progetti innovativi. L’evento si rivolge a professionisti, ricercatori e studenti interessati alle sfide della cybersecurity civile.

Tempo di lettura: 3 minuti L’Università degli Studi di Salerno ospiterà il 4 e 5 giugno 2026 (Aula Nicola Cilento) il convegno “Civil Cybersecurity – L’innovazione tecnologica al servizio della società”, un importante appuntamento dedicato alle sfide e alle opportunità offerte dalla trasformazione digitale e dalle tecnologie emergenti. Promosso dalla Fondazione Serics (Security and Rights in CyberSpace) e dal Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems dell’Università di Salerno, il convegno nasce con l’obiettivo di creare un forum transdisciplinare capace di mettere in dialogo il mondo della ricerca, delle istituzioni, dell’impresa e delle professioni per individuare strategie operative, condividere esperienze e promuovere modelli innovativi per costruire ambienti digitali sicuri, affidabili e resilienti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Civil Cybersecurity – L’innovazione tecnologica al servizio della società”, convegno all’Unisa

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