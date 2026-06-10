Unione Europea | Palmisano Consiglio dei Ministri ' Pnrr al lavoro su 159 obiettivi entro agosto per nuova tranche Ue'

Notizia in breve

Il Consiglio dei Ministri ha annunciato che entro agosto sarà completato il lavoro su 159 obiettivi del Pnrr, preparandosi per una nuova tranche di fondi europei. Il processo coinvolge direttamente chi realizza i lavori e si estende fino ai funzionari della Commissione incaricati di verificare l’attuazione. La filiera del progetto si sviluppa in più livelli, dalla fase operativa a quella di controllo, per assicurare la conformità degli interventi agli obiettivi stabiliti.