Unione Europea | Palmisano Consiglio dei Ministri ' Pnrr al lavoro su 159 obiettivi entro agosto per nuova tranche Ue'
Il Consiglio dei Ministri ha annunciato che entro agosto sarà completato il lavoro su 159 obiettivi del Pnrr, preparandosi per una nuova tranche di fondi europei. Il processo coinvolge direttamente chi realizza i lavori e si estende fino ai funzionari della Commissione incaricati di verificare l’attuazione. La filiera del progetto si sviluppa in più livelli, dalla fase operativa a quella di controllo, per assicurare la conformità degli interventi agli obiettivi stabiliti.
“La filiera del Pnrr parte dall’operaio che realizza i lavori e arriva fino all’alto funzionario della Commissione che deve verificarne l’attuazione. Ora ci attendono 159 obiettivi da completare entro il 31 agosto, necessari per la rendicontazione e la valutazione della decima rata”. Così Antonio Palmisano, coordinatore della struttura di missione del Pnrr presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, durante il lancio della campagna di comunicazione della Commissione europea “Più forti insieme” presso “Europa Experience - David Sassoli” a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Unione Europea: Palmisano (Consiglio dei Ministri), 'Pnrr al lavoro su 159 obiettivi entro agosto
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