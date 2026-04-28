Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Lavoro Meloni | quasi 1 miliardo per incentivi occupazionali

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Lavoro, con l’obiettivo di sostenere l’occupazione. La premier ha annunciato che quasi un miliardo di euro saranno destinati a incentivi rivolti ai datori di lavoro per favorire l’assunzione. La misura mira a incentivare le assunzioni e a rafforzare il mercato del lavoro nazionale. La decisione è stata comunicata in una conferenza stampa ufficiale.

Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al nuovo decreto Lavoro, varato in vista del Primo maggio, Rafforzare il ruolo dei contratti collettivi attraverso il concetto di “salario giusto”, incentivi alla stabilizzazione dei contratti agli under 35 e per l’ assunzione di donne disoccupate, nuove regole per il lavoro mediato dalle piattaforme digitali sono i pilastri del provvedimento secondo le bozze circolate. «Pensiamo sia questo il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono con il loro lavoro per fare grande la nostra nazione», ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo la riunione che ha varato la norma.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Lavoro. Meloni: quasi 1 miliardo per incentivi occupazionali Notizie correlate Leggi anche: Consiglio dei ministri, via libera al decreto maltempo: 1 miliardo per i danni Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto carburantiVia libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto legge carburanti che proroga il taglio delle accise fino al primo maggio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Terre e rocce da scavo, via libera del Consiglio di Stato al nuovo regolamento - ANCE; Via libera del Consiglio Ue alla nuova normativa sulla corruzione; Via libera del Consiglio Ue alla nuova normativa sulla corruzione (2); Via libera del Consiglio Valle alla prima variazione di Bilancio: vale 37,3 milioni di euro. Decreto Lavoro, via libera del Cdm. Meloni: «Pensiamo sia questo il modo migliore per ringraziare gli italiani»Atteso oggi pomeriggio in Cdm il decreto lavoro, in vista del Primo maggio: si punta al salario giusto, legando gli incentivi a chi lo applica; per i rider un account anche con lo Spid. ilgazzettino.it Via libera del Cdm al nuovo decreto lavoroUn incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, rivolto agli under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e che comporti un incremento occupazionale netto: è quanto prevede ... ansa.it Decreto Lavoro, via libera del Cdm: misure sul salario giusto e incentivi all'occupazione - facebook.com facebook Galleria sulla Gardesana tra Gargnano e Tignale: via libera del Ministero x.com