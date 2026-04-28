Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Lavoro Meloni | quasi 1 miliardo per incentivi occupazionali

Da ilsole24ore.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Lavoro, con l’obiettivo di sostenere l’occupazione. La premier ha annunciato che quasi un miliardo di euro saranno destinati a incentivi rivolti ai datori di lavoro per favorire l’assunzione. La misura mira a incentivare le assunzioni e a rafforzare il mercato del lavoro nazionale. La decisione è stata comunicata in una conferenza stampa ufficiale.

Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al nuovo decreto Lavoro, varato in vista del Primo maggio, Rafforzare il ruolo dei contratti collettivi attraverso il concetto di “salario giusto”, incentivi alla stabilizzazione dei contratti agli under 35 e per l’ assunzione di donne disoccupate, nuove regole per il lavoro mediato dalle piattaforme digitali sono i pilastri del provvedimento secondo le bozze circolate. «Pensiamo sia questo il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono con il loro lavoro per fare grande la nostra nazione», ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo la riunione che ha varato la norma.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

via libera del consiglio dei ministri al decreto lavoro meloni quasi 1 miliardo per incentivi occupazionali
© Ilsole24ore.com - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Lavoro. Meloni: quasi 1 miliardo per incentivi occupazionali

Notizie correlate

Leggi anche: Consiglio dei ministri, via libera al decreto maltempo: 1 miliardo per i danni

Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto carburantiVia libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto legge carburanti che proroga il taglio delle accise fino al primo maggio.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Terre e rocce da scavo, via libera del Consiglio di Stato al nuovo regolamento - ANCE; Via libera del Consiglio Ue alla nuova normativa sulla corruzione; Via libera del Consiglio Ue alla nuova normativa sulla corruzione (2); Via libera del Consiglio Valle alla prima variazione di Bilancio: vale 37,3 milioni di euro.

via libera del consiglioDecreto Lavoro, via libera del Cdm. Meloni: «Pensiamo sia questo il modo migliore per ringraziare gli italiani»Atteso oggi pomeriggio in Cdm il decreto lavoro, in vista del Primo maggio: si punta al salario giusto, legando gli incentivi a chi lo applica; per i rider un account anche con lo Spid. ilgazzettino.it

via libera del consiglioVia libera del Cdm al nuovo decreto lavoroUn incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, rivolto agli under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e che comporti un incremento occupazionale netto: è quanto prevede ... ansa.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.