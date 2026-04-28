Decreto Lavoro al via il Consiglio dei ministri

Da ilsole24ore.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Palazzo Chigi si è riunito il Consiglio dei ministri per approvare un decreto legge dedicato al settore del lavoro. La riunione si è concentrata su misure che riguardano il salario giusto e gli incentivi per l’occupazione. Il testo del decreto prevede interventi specifici per queste aree, senza ancora dettagliata comunicazione sui contenuti finali o sulle tempistiche di approvazione definitiva.

Ha preso il via a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, convocato per varare il decreto legge lavoro, con “disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”. All’ordine del giorno della riunione anche l’esame definitivo sul decreto legislativo in attuazione delle direttive Ue sulla parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e la loro fornitura e sulle norme riguardanti gli organismi nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego. È atteso anche l’esame definitivo e dello schema di decreto del presidente della Repubblica sullo statuto dell’Agenzia italiana per la gioventù.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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