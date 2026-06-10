Unione Europea | Edoardo Argotec ' I fondi europei spingono l’aerospazio e il monitoraggio del territorio'
L'azienda ha dichiarato che i fondi europei hanno incentivato lo sviluppo nel settore aerospaziale e nel monitoraggio del territorio. Secondo un rappresentante, queste risorse finanziarie hanno facilitato nuovi progetti e innovazioni. La crescita è stata possibile grazie ai finanziamenti ricevuti, che hanno supportato investimenti e attività di ricerca. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a cifre o dettagli specifici sui progetti.
“I fondi europei hanno rappresentato una grande spinta per la nostra azienda, hanno permesso la realizzazione del progetto Iride, in particolare EO, una costellazione di satelliti che monitora il territorio italiano attraverso l’acquisizione di immagini utili al controllo delle coste, alla gestione delle calamità e al monitoraggio ambientale”. Così Edoardo Bruno, giovane ingegnere spaziale beneficiario dei fondi e flight operations engineer di Argotec, azienda spaziale di Torino, durante il lancio della campagna di comunicazione della Commissione europea “Più forti insieme”, dedicata al Bilancio Ue, avvenuto a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Unione Europea: Edoardo ( Argotec), 'I fondi europei spingono laerospazio e il monitoraggio del
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