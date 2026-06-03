In Europa, le vendite di elettrodomestici come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie e forni sono ancora in crescita, ma il numero di prodotti di marchi asiatici, in particolare cinesi, supera quello di marche europee. I consumatori continuano ad acquistare questi apparecchi, preferendo sempre più le opzioni provenienti dall’Asia rispetto a quelle locali. La tendenza riguarda sia i negozi fisici che le vendite online.

Le famiglie continuano a comprare lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie e forni, ma sempre più consumatori scelgono prodotti importati dall’Asia, soprattutto dalla Cina. I prezzi bassi sono il motivo principale che sta mettendo in crisi i produttori Ue. Secondo quanto spiegato da Electrolux ai sindacati e al ministero delle Imprese e del Made in Italy, i concorrenti asiatici stanno conquistando quote di mercato in maniera costante grazie a una combinazione di costi produttivi minori, sostegno pubblico e maggiore aggressività commerciale. Elettrodomestici, i numeri delle vendite. Da quello che emerge da un report elaborato da GfK per Beko Europe, nel 2025 gli elettrodomestici importati dall’Asia hanno raggiunto il 44% delle vendite nel mercato europeo, superando per la prima volta i prodotti realizzati da marchi europei, fermi al 43%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Crisi elettrodomestici, in Unione europea venduti più marchi asiatici che europei

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