Il dibattito sulle sfide energetiche dell’Unione Europea si concentra sulla richiesta delle imprese di ridurre i costi dell’energia. In una recente dichiarazione, le aziende hanno evidenziato come le imprese siano penalizzate da costi elevati rispetto ai concorrenti internazionali. Le autorità europee sono chiamate a intervenire per alleggerire questa pressione, mentre le aziende chiedono misure concrete per migliorare la competitività nel mercato globale.

Firenze, 8 maggio 2026 – Una squadra è obbligata a giocare con una cintura di piombo intorno alla vita, tutte le altre invece scendono in campo leggere, ciascuna con un alleato in più: il proprio governo. La metafora sportiva è calzante e la sfodera Lucia Aleotti, azionista e membro del cda di Menarini, per rappresentare le difficoltà delle imprese europee, pesantemente svantaggiate nel competere con i colossi cinesi e americani: “In questi Paesi – incalza durante il panel ’Energia e imprenditoria’ – i governi spalleggiano da anni le imprese nelle sfide globali. L’Europa invece ha perso di vista la parola chiave dei sistemi industriali: competitività.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro dell’Unione Europea, l’appello delle imprese: “Ridurre i costi energetici”

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