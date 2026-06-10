Un’estate più verde per Città Alta | partono le navette gratuite e cambiano gli orari della Ztl

Dal 21 giugno al 13 settembre 2026, a Bergamo sarà attivo un progetto sperimentale chiamato “Servizi Festivi Estate 2026”, realizzato dal Comune in collaborazione con le aziende di trasporto locale. Il piano prevede l’introduzione di navette gratuite che collegheranno Città Alta con altre zone della città e la modifica degli orari della Ztl durante il periodo estivo. Queste misure mirano a facilitare gli spostamenti dei cittadini e dei visitatori nella zona storica.

Bergamo. Dal 21 giugno al 13 settembre 2026, il Comune di Bergamo, in stretta collaborazione con Atb servizi e Atb mobilità, dà il via al progetto sperimentale “Servizi Festivi Estate 2026”. L’iniziativa, studiata per alleggerire il traffico automobilistico lungo le Mura nelle domeniche e nei giorni festivi, si fonda su due novità strutturali che modificano le abitudini di mobilità di cittadini e turisti: l’estensione dei divieti della ztl e l’attivazione di una rete di navette gratuite. La prima importante novità riguarda le finestre di accesso a Città Alta. Nelle giornate domenicali e festive vengono infatti eliminate le tradizionali fasce pomeridiane e serali di libero transito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Leslie La Penna intervistato sul doppiaggio da Antonio Viola e Daniele Manno, 31 maggio 2026

Notizie e thread social correlati

Arona, cambiano gli orari della Ztl: le nuove regole per l'estateAd Arona sono stati modificati gli orari della Zona a Traffico Limitato nel centro storico.

Porto Ercole, cambia la Ztl. Si riducono gli orari. Pronte navette elettricheA Porto Ercole sono stati annunciati cambiamenti alla Ztl, con un aumento delle restrizioni orarie già previste per il 2026.

Temi più discussi: Presentata oggi l’estate del Teatro Verdi di Pordenone: un legame vitale tra città e territorio; Milano e l’estate senza piscine: ecco le mete tra città e hinterland per un tuffo all’aria aperta; Linea rossa a Santa Viola, il tram in mezzo alla strada. Pontelungo: binario unico; Le mille anime di Zagabria, uno scrigno di culture e sapori.

Un’estate più verde per Città Alta: partono le navette gratuite e cambiano gli orari della ZtlNuovi cambiamenti per raggiungere Città Alta in vista dell'estate: estensione della Ztl e l'introduzione di navette gratuite ... bergamonews.it

Roma punta sul verde: alberi gratis nelle zone più calde e nuovi boschi in arrivoRoma punta sul verde urbano: alberi gratis nelle zone più calde e nuovi boschi per una città più fresca e vivibile. funweek.it