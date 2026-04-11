A Porto Ercole sono stati annunciati cambiamenti alla Ztl, con un aumento delle restrizioni orarie già previste per il 2026. Contestualmente, sono state predisposte nuove navette elettriche per agevolare gli spostamenti all’interno del centro storico. La decisione riguarda le limitazioni alla circolazione dei veicoli e mira a migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità dell’area. Le modifiche entreranno in vigore nei prossimi mesi.

MONTE ARGENTARIO Porto Ercole cambia le Ztl, orari ridotti e navette elettriche per il 2026. Si è tenuta giovedì sera una partecipata riunione tra l’Associazione Imprenditori Porto Ercole e l’amministrazione, in cui le richieste dei commercianti portoercolesi – arrivate dopo un sondaggio anonimo rivolto ai gestori delle 200 attività che aderiscono al sodalizio – sono state accolte dal Comune e dovrebbero vedere presto attuazione. Il tema più caldo è quello della Ztl all’ingresso del paese, che quest’anno vedrà delle importanti variazioni. In primis quella dell’orario di chiusura di Porto Ercole per chi non è in possesso del bollino, che passa dalle 18-24 dello scorso anno alle 19-23, per non penalizzare lo shopping serale e le presenze per gli aperitivi e le cene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porto Ercole, cambia la Ztl. Si riducono gli orari. Pronte navette elettriche

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