Arona cambiano gli orari della Ztl | le nuove regole per l' estate

Ad Arona sono stati modificati gli orari della Zona a Traffico Limitato nel centro storico. Il varco elettronico di via Poli, tra piazza del Popolo e corso Marconi, cambierà gli orari di attivazione per consentire un maggiore afflusso di turisti e facilitare la pedonalizzazione del lungolago durante il periodo estivo. Le nuove regole entreranno in vigore con l'inizio della stagione estiva.

Ad Arona cambiano le regole per l'accesso al centro storico. Il varco elettronico di via Poli, nel tratto tra piazza del Popolo e corso Marconi, modifica i propri orari di attivazione per gestire l'aumento dei flussi turistici e favorire la pedonalizzazione del lungolago.Dal 24 aprile e fino al.🔗 Leggi su Novaratoday.it Invalidità civile, cambiano gli accertamenti: le nuove regoleIn atto una procedura semplificata: si tratta di una sperimentazione che riguarderà 40 province italiane. Permessi ZTL, Volpi: "Ai cittadini non si cambiano le regole a partita in corso""In questi giorni numerosi cittadini residenti nei settori esterni della ZTL stanno ricevendo comunicazioni da parte del Comune con cui viene... Sempre una cartolina al lago... Arona (Novara) - facebook.com facebook