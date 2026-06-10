Un’altra estate in attesa di acquisti

Un nuovo aggiornamento sulla situazione delle vendite estive è stato diffuso. Secondo quanto riportato da Marca, le proiezioni indicano che la stagione di acquisti estivi del 2026 si sta rivelando più lenta del previsto. Le stime evidenziano una diminuzione delle vendite rispetto alle attese, senza specificare le cause di questa diminuzione. La situazione attuale si basa sui dati raccolti e analizzati dall’ente di settore, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

2026-06-10 07:43:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Lui L’annuncio della firma di Álex Remiro per la Real Sociedad compie oggi sette anni e lo è una delle mosse molto rare che il club gipuzkoano ha fatto a questo punto nelle ultime estati, da allora quasi tutte le assunzioni sono stati generalmente resi pubblici in luglio o agosto, anche a settembre se il mercato lo permetterà, come la scorsa stagione. Tutto indica che ancora una volta i tifosi del Txuriurdin dovranno aspettare per incontrare i nuovi volti della stagione 2026-27. Remiro è stato annunciato il 10 giugno 2019 come nuovo calciatore per un Real quello 48 ore dopo ha annunciato la firma di Alexander Isacco e il 18 aggiunse porto solo tre cinque movimenti eseguito in quel mese nelle ultime estati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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