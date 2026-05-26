Calciomercato Juve idee chiare in vista dell’estate | servono questi 6 7 acquisti per il rilancio I dettagli

Da juventusnews24.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per rafforzare la squadra in vista dell’estate, sono previsti tra sei e sette acquisti. Le strategie di mercato sono già in fase di definizione, con figure come Comolli e Ottolini impegnate nelle trattative. La società punta a un rilancio attraverso questi nuovi innesti, necessari per migliorare la rosa e competere ai massimi livelli. I dettagli sui profili dei giocatori ancora non sono stati comunicati ufficialmente.

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di Francesco Spagnolo Calciomercato Juve, Comolli e Ottolini già al lavoro per il futuro. Servono sei o sette acquisti per rilanciarsi in maniera definitiva. Il calciomercato della Juve si preannuncia come un vero e proprio terremoto estivo. Le ultime notizie di Tuttosport parlano chiaro: la dirigenza ha pianificato l’innesto di sei o sette nuovi elementi, un numero considerevole che trasformerà radicalmente il volto della squadra in ogni reparto, dalla difesa fino alla linea d’attacco. I grandi cambiamenti per il calciomercato della Juve partiranno dalle retrovie. L’obiettivo primario è blindare la porta con un profilo di assoluto spessore internazionale come Alisson. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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