Con l’estate arrivano le occasioni | guida sociologica alla stagione degli acquisti

Da ilgiornale.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo dell’estate in Italia, oltre alle temperature elevate e alle attività all’aperto, si aprono i saldi estivi, un periodo di grandi acquisti. Durante questa stagione, molti consumatori si recano nei negozi e online per approfittare delle promozioni sui prodotti di stagione. I saldi rappresentano un momento importante nel settore commerciale, con un incremento delle vendite che coinvolge diversi settori, dall’abbigliamento all’elettronica.

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Luglio, in Italia, non porta solo caldo, gelati e ventilatori accesi h24: porta anche i saldi estivi. Quella stagione in cui entriamo in un negozio “solo per dare un’occhiata” e usciamo con una camicia di lino, due costumi, un paio di sandali e la vaga sensazione di aver fatto un affare epocale. I saldi, però, non sono solo una questione di cartellini rossi e percentuali aggressive. Sono un piccolo rito collettivo, regolato, atteso, discusso. In Italia le vendite di fine stagione rientrano nelle vendite straordinarie previste dalla normativa sul commercio, e riguardano prodotti che possono perdere valore se non venduti entro un certo periodo, come abbigliamento, calzature e articoli stagionali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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