Una vacanza di sette giorni nel Salento completamente gratuita. A un patto, però: lo smartphone deve restare a casa. È la proposta di Airbnb che cerca due gruppi distinti -. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Una vacanza gratis nel Salento: sette giorni in una masseria del '600. Paga Airbnb se lasci lo smartphone a casa: l'esperimento e come candidarsi

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