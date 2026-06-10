Una vacanza gratis nel Salento | sette giorni in una masseria del ' 600 Paga Airbnb se lasci lo smartphone a casa | l' esperimento e come candidarsi
È possibile vincere una vacanza di sette giorni in una masseria del 1600 nel Salento senza pagare, partecipando a un esperimento. La proposta prevede che i partecipanti lascino lo smartphone a casa durante il soggiorno. Per candidarsi, bisogna inviare una richiesta secondo le modalità stabilite. Se selezionati, si potrà soggiornare gratuitamente, con il pagamento dell’alloggio coperto da Airbnb. L’esperimento mira a valutare l’effetto della disconnessione digitale sulla vacanza.
Una vacanza di sette giorni nel Salento completamente gratuita. A un patto, però: lo smartphone deve restare a casa. È la proposta di Airbnb che cerca due gruppi distinti -. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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Buongiorno a tutti, sono nuova nel gruppo e sto per aprire la mia prima casa vacanza in affitto. Parlando con alcune amiche che hanno già delle case in affitto ho deciso per ora di inserirla solo su Airbnb. La casa ha 6 posti letto, suddivisi in 3 ampie camere. V facebook