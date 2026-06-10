Una vacanza gratis nel Salento | sette giorni in una masseria del ' 600 Paga Airbnb se lasci lo smartphone a casa | l' esperimento e come candidarsi

Da quotidianodipuglia.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È possibile vincere una vacanza di sette giorni in una masseria del 1600 nel Salento senza pagare, partecipando a un esperimento. La proposta prevede che i partecipanti lascino lo smartphone a casa durante il soggiorno. Per candidarsi, bisogna inviare una richiesta secondo le modalità stabilite. Se selezionati, si potrà soggiornare gratuitamente, con il pagamento dell’alloggio coperto da Airbnb. L’esperimento mira a valutare l’effetto della disconnessione digitale sulla vacanza.

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Una vacanza di sette giorni nel Salento completamente gratuita. A un patto, però: lo smartphone deve restare a casa. È la proposta di Airbnb che cerca due gruppi distinti -. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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