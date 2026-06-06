in vacanza senza telefono airbnb ospita gratis chi si disconnette 7 giorni

SerCop Una settimana senza smartphone in una masseria del Salento: è l'esperienza che Airbnb offre quest'estate a due gruppi di viaggiatori con «In vacanza, per davvero». L'iniziativa è dedicata a una famiglia e a un gruppo di amici - fino a dieci persone ciascuno - pronti a disconnettersi per riscoprire il valore dello stare insieme, lontano dagli schermi. Le candidature sono già aperte su airbnb.comInVacanzaPerDavvero e sarà possibile proporsi fino al 14 giugno. Ma gli italiani sono davvero pronti a lasciare da parte lo smartphone almeno in vacanza? Secondo una ricerca commissionata da Airbnb la risposta è sì: quasi un intervistato su due vorrebbe infatti prendersi una pausa dalla tecnologia, mettendo da parte il telefono per rallentare e godersi davvero il momento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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