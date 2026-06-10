Una sparatoria in una baraccopoli vicino a Johannesburg ha causato dieci morti e numerosi feriti. Un gruppo di uomini incappucciati ha aperto il fuoco sulla folla durante la notte, provocando panico tra i residenti. La polizia è intervenuta sul posto, ma non sono stati ancora resi noti dettagli sulle motivazioni o sui sospetti coinvolti. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità indagano sull’accaduto.

Notte di paura in Sudafrica, nell’area vicina a Johannesburg: un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco in una baraccopoli, provocando un bilancio pesantissimo. L’attacco, avvenuto a tarda sera, ha trasformato in pochi istanti una zona abitata in una scena di emergenza, tra panico e interventi delle autorità. L’episodio si è verificato in un contesto urbano fragile, dove l’azione di gruppi armati può avere conseguenze immediate sulla popolazione. Le informazioni diffuse finora restano parziali, mentre le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto con precisione. Sparatoria vicino Johannesburg: cosa è successo nella notte. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Una strage!”. Dieci uomini incappucciati sparano sulla folla: terrore puro in città

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