A Modena, un'auto ha investito diverse persone in strada, causando il ferimento di cinque donne e tre uomini. Tra i feriti, una donna di 55 anni si trova in condizioni critiche dopo essere stata investita da un'auto che ha invaso la folla. La donna è stata trovata stesa sotto una vetrina di un negozio di abbigliamento, mentre alcuni passanti le hanno prestato i primi soccorsi e le hanno dato dell’acqua. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’incidente.

La più grave è una donna di 55 anni, dopo essere stata investita dalla Citroen C3 impazzita era stesa sotto una vetrina di un negozio di abbigliamento, con alcuni passanti che hanno provato a darle i primi soccorsi porgendole dell'acqua. Ha avuto le gambe amputate dallo schianto, è stata portata in elicottero all' ospedale Maggiore di Bologna ed è difficile dire se la situazione riuscirà ad essere stabilizzata. Otto feriti, quattro in condizioni gravi Sono otto i feriti del pomeriggio di terrore in centro a Modena, cinque donne e tre uomini. Quattro sono gravi, tre molto meno. Secondo il bilancio fornito da fonti dell' Ausl a Modena, all' ospedale di Baggiovara sono ricoverati in condizioni gravi una 53enne e una 69enne, preoccupa meno un 69enne. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Auto sulla folla a Modena: feriti 5 donne e 3 uomini, una ha le gambe amputate

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Modena, auto sulla folla. Due feriti gravi. Fermato un 31enne italiano di origini africane.

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