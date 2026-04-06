Italia aereo precipita sulla spiaggia | terrore puro Cosa è successo

Un aereo ultraleggero è caduto su una spiaggia della costa tirrenica cosentina, sfiorando il mare e interrompendo la tranquillità del luogo. L'incidente si è verificato a pochi metri dall'acqua, provocando panico tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e verificare le condizioni delle persone coinvolte. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un aereo ultraleggero precipita sulla sabbia, a pochi metri dal mare, interrompendo la quiete della costa tirrenica cosentina. Il velivolo perde quota all’improvviso e si schianta sulla spiaggia di Grisolia Lido, in provincia di Cosenza, davanti agli occhi increduli di chi si trovava nella zona. Attimi di tensione e paura, ma anche un epilogo che, per una volta, non si trasforma in tragedia. A bordo dell’ultraleggero c’erano due persone, entrambe rimaste illese nonostante l’impatto. Il mezzo, un biposto leggero, stava effettuando un volo di trasferimento quando qualcosa è andato storto. Il pilota avrebbe tentato un atterraggio di emergenza, riuscendo a portare il velivolo sulla spiaggia ed evitando conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, aereo precipita sulla spiaggia: terrore puro. Cosa è successo Guerra in Iran, precipita un aereo cisterna americano in Iraq: il Pentagono parla di “incidente in volo”, ma non è ancora chiaro cosa sia successoUn aereo cisterna KC-135 americano, impegnato nelle operazioni militari contro Teheran, è precipitato in condizioni ancora poco chiare durante una... Italia, spari in centro città: terrore puro. Accorsi i carabinieriIl cuore di Castellammare di Stabia si è improvvisamente trasformato nel set di un film d’azione, ma senza finzione e con il terrore vero negli occhi... Temi più discussi: Da Siracusa a Potenza in volo, ma l'aereo ultraleggero precipita in Calabria: illesi i due occupanti; Incidente aereo in valle Scrivia: un errore dei piloti portò allo schianto; Ultraleggero precipita sulla Corda Molle. Due morti; Teheran, forti esplosioni.. Abbattuti due caccia USA. Salvati due piloti, uno disperso. Precipita un aereo in Calabria, sul posto i soccorsiIntervento dei Vigili del Fuoco per incidente aereo in località Grisolia Lido Nella giornata odierna, un velivolo ultraleggero è precipitato sulla spiaggia nel territorio di Grisolia Lido, nei pressi ... zoom24.it Ultraleggero precipita sulla spiaggia, illesi i due occupantiUn velivolo ultraleggero è precipitato stamani sulla spiaggia nel territorio di Grisolia Lidoi (Cosenza) sul Tirreno cosentino. A bordo due persone che sono rimaste illese. (ANSA) ... ansa.it La Meloni sta tenendo l’Italia dalla parte giusta del mondo. @alessandro_sallusti_off a #quartarepubblica - facebook.com facebook Il primo razionamento concreto in Italia è scattato il 4 aprile, quando Air BP Italia ha emesso NOTAM di disponibilità ridotta per Milano Linate, Bologna, Venezia e Treviso. Brindisi, Reggio Calabria e Pescara sono venute dopo, la propagazione geografica vers x.com