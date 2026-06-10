Una principessa alla guida del FII Institute Chi è Maha Al Saud

Il Future Investment Initiative (FII) Institute ha annunciato la nomina di Maha Al Saud come nuovo amministratore delegato. La principessa è medico di formazione e ha ricoperto il ruolo di vicepresidente per le relazioni esterne presso l’Università Alfaisal di Riyadh. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente dal FII Institute senza ulteriori dettagli.

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Reborn before picking four sons-in-law, she sees their greed and rejects all at selection ceremony

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