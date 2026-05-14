Ramona Capra alla guida del Patronato Epaca | una vita dedicata al servizio del mondo agricolo
Il Patronato Epaca di Coldiretti Piacenza ha annunciato l’ingresso di Ramona Capra come nuova responsabile provinciale. Capra, che si occupa di assistenza e tutela dei lavoratori del settore agricolo, assume il ruolo con l’obiettivo di continuare a offrire supporto ai cittadini coinvolti nel mondo agricolo. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente dal Patronato, che ha sottolineato il suo impegno nel settore e la sua lunga esperienza nel campo.
?Il Patronato Epaca di Coldiretti Piacenza accoglie con entusiasmo la sua nuova eesponsabile provinciale: Ramona Capra. Una nomina che premia una carriera ultraventennale costruita "sul campo", caratterizzata da una dedizione costante e da una conoscenza capillare delle diverse realtà che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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