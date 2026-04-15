Matrimonio da principessa no grazie Guida non convenzionale ai vestiti da sposa per chi odia i soliti abiti bianchi
Per chi preferisce evitare i tradizionali abiti da sposa, ci sono diverse alternative per il giorno del matrimonio. Le proposte per la stagione PrimaveraEstate 2026 includono capi come tailleur pantaloni, abiti corti, modelli longuette e outfit monospalla. Queste opzioni rappresentano una scelta diversa rispetto ai classici vestiti bianchi con strascico e bustino, offrendo varianti più informali e originali.
Cosa indossare al proprio matrimonio se non si amano i soliti abiti da sposa con strascichi, gonne ampie e bustini? Dal monospalla al tailleur pantaloni, dai modelli corti a quelli longuette, ecco le nuove tendenze PrimaveraEstate 2026 per il matrimonio.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Arrivano le Birkenstock da matrimonio: candide e con le perle (per chi odia i tacchi alti)Il dilemma che affligge quasi ogni sposa sta per essere risolto da una collaborazione inaspettata.