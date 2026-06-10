una nuova casa per il forum dei giovani della provincia di salerno

È stata inaugurata questa mattina la nuova sede del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, situata nel Palazzo della Provincia. L'apertura segna un passo importante per il gruppo giovanile locale, che ora dispone di uno spazio dedicato all’interno della struttura amministrativa. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e membri del Forum, che hanno sottolineato l’importanza di avere un punto di riferimento stabile per le attività e le iniziative rivolte ai giovani del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina il taglio di un nuovo traguardo fondamentale per il nostro territorio: è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani proprio all’interno del Palazzo della Provincia di Salerno.?Non si tratta solo di uno spazio fisico, ma di un vero e proprio “hub” di idee, progetti e partecipazione. Un luogo dove la Generazione Z e i Millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete e incidere concretamente sulle politiche locali.?La Provincia si conferma sempre più vicina ai ragazzi, offrendo uno spazio aperto al dialogo e alla costruzione del futuro delle nostre comunità.?”L’inaugurazione di oggi, con i Consiglieri provinciali, il Vice Presidente e i responsabili del Forum, rappresenta un momento di profondo orgoglio per tutta l’Amministrazione provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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