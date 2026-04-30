Festa dei Lavoratori | il messaggio del presidente dell’OMCeO della provincia di Salerno

In occasione del 1° maggio, il presidente dell’Organizzazione dei Medici e Odontoiatri della provincia di Salerno ha rivolto un messaggio rivolto a chi ha scelto di dedicarsi alla professione medica e odontoiatrica. Ha espresso un augurio speciale a tutti coloro che lavorano nel settore sanitario, evidenziando l’importanza della loro dedizione e impegno nel giorno dedicato ai lavoratori.

"In occasione del 1° maggio, giorno della Festa dei lavoratori, voglio esprimere un augurio particolare a chi nella vita ha scelto di abbracciare la professione medica e quella odontoiatrica. Quella del medico non è un’attività come quella di altri lavoratori. È una missione che si abbraccia nel.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Festa dei Lavoratori, tutti gli appuntamenti del 1 Maggio a Modena e provincia"Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale" è il tema della Festa... “Lí dove serve”: a Salerno la 1° celebrazione della Festa commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco“Lí dove serve”: è stato questo il tema della prima celebrazione ufficiale della Festa commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festa del lavoro 1 maggio: significato e storia della festa dei lavoratori; 1° Maggio: festa dei lavoratori e delle lavoratrici; Primo maggio: festa dei lavoratori / Notizie / Novità / Homepage; Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città. Le frasi più belle per celebrare la Festa dei lavoratori: buon Primo maggio a tuttiIl Primo maggio, che nel 2026 cade di venerdì, è una data importante: è la Festa dei lavoratori, una giornata che celebra le battaglie necessarie per conquistare diritti fondamentali. Diritti che in a ... amica.it Perché il 1 maggio si mangiano fave e pecorino? La storia che (quasi) nessuno conoscePrimo Maggio: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla festa dei lavoratori. Tra storia, curiosità ed eventi: ecco la nostra guida completa ... funweek.it Verso il PRIMO MAGGIO Anche la festa dei lavoratori, così come tutte le feste civili, non è messa lì a caso sul calendario, ma ha un significato importante e ben preciso. Questa festa viene celebrata in molti Paesi del mondo per ricordare la lotta dei lavoratori, a - facebook.com facebook Mattarella: Buona festa del lavoro, ancora una volta, anche a chi il lavoro lo sta cercando, a chi lo difende, a chi cerca di superare le barriere del lavoro povero e precario. Buon Primo maggio a tutti! x.com