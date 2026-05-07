Mazzeo Salerno per i Giovani | Il Comune dovrà essere una Casa di Vetro

Un rappresentante di un movimento giovanile ha annunciato l’intenzione di proporre un protocollo d’intesa tra il Comune e la Procura Generale della Repubblica. L’obiettivo è garantire il controllo e la trasparenza su tutti i beni di proprietà comunale. La proposta mira a permettere a tutte le associazioni di accedere agli stessi diritti, eliminando eventuali privilegi.

“Proporrò un protocollo d’intesa tra il Comune di Salerno e la Procura Generale della Repubblica per il controllo e la trasparenza di tutti i beni di proprietà del Comune affinché tutte le associazioni possano avere gli stessi diritti senza privilegi. Basta raccomandazioni. Basta favoritismi”. Lo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Mega parco fotovoltaico. No di Comune e MazzeoPONSACCO La contrarietà al parco fotovoltaico al confine tra i comuni di Casciana Terme Lari e Ponsacco, ai Poggini, è bipartisan. Salerno, Mazzeo sfida l’isolamento: più fondi per i servizi sociali? Cosa sapere Mazzeo propone nuovi fondi per i servizi sociali nella città di Salerno. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: SALERNO. MAZZEO (SALERNO PER I GIOVANI): IL MIO IMPEGNO PER IL COMUNE COME UNA CASA DI VETRO; WhatsApp Image 2026-04-28 at 07.58.16; SALERNO. CHICCA INGENITO (A TESTA ALTA): IMPEGNO PER I GIOVANI CHE NON DEVONO LASCIARE LA CITTA'; FULVIO MARTUSCIELLO (FI): BUON LAVORO AL NEO PROCURATORE DI SALERNO CANTONE. Montecitorio smart, casa di vetro per i cittadini. Crescono i numeri sui socialMontecitorio smart, sempre più casa di vetro per i cittadini. La Camera, con un'occhio a quanto già messo in campo nelle scorse legislature, prova ad innovare sul fronte della comunicazione guardando ... ansa.it Tommaso Onofri (La casa di Vetro): Oltre gli slogan: il rischio di semplificare il tema ambientale - facebook.com facebook