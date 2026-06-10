Durante un pranzo in un fast food a La Spezia, una cascata di liquami si è riversata sui clienti, bagnandoli completamente. La scena ha coinvolto due coppie con bambini piccoli, rimasti scioccati e in lacrime. I presenti hanno riferito di essere stati travolti da un flusso di liquidi, che li ha colpiti mentre erano seduti ai tavoli. Nessuna persona è rimasta indenne dall’incidente.

Quello che doveva essere un pranzo informale tra amici si è trasformato in un’esperienza da dimenticare per due coppie della provincia de La Spezia, accompagnate dai rispettivi figli piccoli. Seduti ai tavoli di una nota catena di fast food per consumare hamburger e patatine, si sono ritrovati improvvisamente investiti da una copiosa fuoriuscita di liquido proveniente dall’impianto fognario del locale. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 8 giugno. In seguito all’accaduto, l’Asl ha disposto la sospensione dell’attività dell’esercizio commerciale, mentre sulla vicenda sono state avviate verifiche da parte delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una cascata di liquami ci ha travolto mentre mangiavamo, eravamo bagnati da capo a piedi. I bambini sono rimasti scioccati e in lacrime”: la disavventura in un fast food a La Spezia

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