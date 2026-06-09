Un gruppo di clienti è stato investito da acqua proveniente dallo scarico del bagno mentre stava consumando hamburger in un noto fast food. L’incidente è avvenuto in un ristorante della città, dove le persone sedute ai tavoli sono state colpite da un getto d’acqua proveniente dal lavabo. Nessuno ha riportato ferite gravi, ma alcuni hanno dovuto interrompere il pasto e chiedere assistenza. Sul luogo sono intervenuti i tecnici per verificare le cause del malfunzionamento.

La Spezia, 9 giugno 2026 – Un pranzo in una nota catena di fast food si è trasformato in un incubo per due coppie di amici spezzini con i figli piccoli al seguito, centrati da una cascata di liquido putrido dello scarico del bagno colata dal soffitto mentre ignari stavano consumando hamburger e patatine ai tavolini del locale. Attività sospesa. L’Asl ha disposto la sospensione dell’attività a seguito dell’episodio avvenuto ieri, 8 giugno, intorno alle 14. “Appena entrati nel locale, abbiamo chiesto di poter accompagnare i bambini ai servizi igenici. Ci è stato risposto che tutti i bagni erano fuori uso senza offrirci ulteriori spiegazioni. Quindi ci siamo accomodati ai tavoli assegnati”, raccontano i malcapitati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolti dallo scarico del bagno mentre mangiano hamburger, pranzo da incubo nella nota catena di fast food

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