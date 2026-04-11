È in programma l’uscita della terza stagione della serie Netflix La Legge di Lidia Poët, interpretata da Matilda de Angelis e altri attori. La serie, molto seguita, riprenderà con nuove vicende e approfondimenti sui personaggi principali. La produzione sta preparando le riprese e non sono ancora stati annunciati dettagli sulla data di uscita ufficiale. La serie ha riscosso grande attenzione tra gli spettatori.

È in arrivo la terza stagione della fortunata serie Netflix La Legge di Lidia Poët, con protagonisti Matilda de Angelis, Eduardo Scarpetta e Pier Luigi Pasino. Questo telefilm reinterpreta la vera storia della prima donna avvocato d’Italia, nella Torino di fine ‘800. Le prime due stagioni hanno riscosso un grande successo e ci sono aspettative altissime per quella che sarà la terza ed ultima stagione. Ma a che punto avevamo lasciato Lidia, suo fratello Enrico e tutti gli altri personaggi? Recap della prima stagione. La serie si apre nel 1883. Lidia Poët (Matilda de Angelis) è una giovane donna laureata in legge che ha appena superato l’esame per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - La Legge di Lidia Poët: dove eravamo rimasti?

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La legge di Lidia Poët: Stagione 3 | Trailer Ufficiale | Netflix Italia