Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 10 giugno 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Cristina c'è rimasta davvero male quando ha sentito la conversazione tra Leo e Valentina. L'amico ha detto che in vacanza la lasceranno insieme alla madre e che essendo cotta di lui può rigirarla come vuole. Quando Leo ha scoperto che Cristina li ha sentiti parlare ha cercato di convincerla del fatto che stessero solo scherzando, l'ha anche baciata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 10 giugno 2026: Cristina prende una decisione drastica, tensione tra Lorenza e Samuel

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