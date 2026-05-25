Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 25 maggio 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Rossella dopo aver visto Alberto e Anna insieme in ospedale è rimasta molto turbata perché il loro atteggiamento era palesemente quello di due persone che hanno una relazione. Spoiler Un posto al sole 25 maggio 2026: Rossella non sa cosa fare con Gianluca, intanto Bice. Rossella apparirà ancora più confusa dopo aver parlato con Alberto, infatti non saprà cosa fare con Gianluca. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 25 maggio 2026: Rossella confusa, Alberto prende una drastica decisione

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Un posto al sole anticipazioni 4-8 maggio 2026: Alberto diviso tra Anna e Gianluca

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